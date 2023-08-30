台中1位80多歲的婆婆因上泌尿道感染住院，看護發現婆婆下體突出好大一塊肉還破皮，8旬嬤說，已經持續10多年了，但這個狀況早已不會影響生活。烏日林新醫院婦產科方仁蔚醫師表示，這位婆婆遇到的就是骨盆腔脫垂，若不影響健康，不處理也是合理的。

骨盆腔器官脫垂是子宮或是陰道壁下降至陰道內，可能伴隨有不同程度膀胱或是結腸的位移，會在生活中表現出除了陰道口腫塊膨出外，還有肛門失禁、頻尿或尿急、肛門口下墜感、排便異常、解尿困難、性功能障礙或者會陰部疼痛的狀況。

根據不同統計，可能有3到7成的婦女有脫垂的問題，但只有1到2成有症狀，烏日林新醫院婦產科醫師方仁蔚指出，骨盆腔底部為肌肉群與韌帶骨骼交錯構成，1948年Kegal醫師提出凱格爾運動，在經過密集的訓練，發現有90％以上產後出現骨盆底功能不良的婦女，明顯出現改善，甚至輔以生理回饋或是磁波儀，能有效改善尿失禁與輕微的骨盆腔脫垂。但針對中度以上的骨盆腔器官脫垂，手術還是最有效的治療方式，針對每個病人脫垂的部位與程度不同，術式也會因人而異。

方仁蔚說，這位80歲婆婆的泌尿道感染，也合併有尿滯留的性質，骨盆腔脫垂對她來說並非主要影響她健康的問題，所以放著不處理，也是合理的處理方式。方仁蔚強調，常常在診間和病人說，「想要什麼」是很重要的，希望有這樣問題的婦女們，可以花時間跟醫師好好溝通，做最好的治療。