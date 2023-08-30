今天是全國高中及中小學開學日，民進黨總統候選人暨副總統賴清德今官方臉書、IG 發布「開學大魔王襲來」圖卡，並設計「校園不友善」、「就學負擔」「不合理勞動」三大魔王，特地模仿電玩遊戲，並舉出政府推出的友善政策，希望能協助民眾，對抗開學大魔王都能輕鬆破關。

賴清德於臉書上的發文提及，求學這條路，無論是家長、學生還是老師，都面臨各種挑戰。針對「校園不友善」，政府目前已在各級學校及部屬場館提供免費、多元的生理用品，消弭月經貧窮，並透過月經教育、性平教育，落實性別平權。

他說，今年七月也通過《性別平等教育法》修法，擴大適用學校類型，加強學校與主管機關調查處理機制，打造有效、友善、可信賴的性騷防治制度，為學生撐起更完善的保護網。

針對「就學負擔」，政府也從 112 學年度下學期起，全面落實高中職免學費，實現教育平權，讓每位孩子所獲得的教育資源更加平等。考量國人因疫情衝擊，經濟恐受影響，也推出「疫後就學貸款補助」，減輕學生及青年就學貸款的壓力。

他說，交通部也推出「TPASS 行政院通勤月票」，為北中南三大生活圈通勤族和學生，省下每月交通開銷，減輕大家的負擔。

對於在教育現場的老師們所面對的「不合理勞動」，他說，教育部也提出對應措施，未來將逐步降低幼教師生比，並由公幼、準公幼先行，一步步將師生比從 1：15 調降至 1：12，讓老師有足夠的心力照顧每位幼兒，提升幼教品質。另外，也確保國高中小代理老師獲得合理待遇，保障代理教師完整聘期，以完整的一學期或一學年計算薪資，寒暑假也有薪水。

賴清德表示，「年輕人是台灣未來的希望，未來會努力建立更友善、多元、平等的教育環境，讓每個孩子都能得到一樣優質的教育，擁有選擇與成長的機會」。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧強調，希望能透過此次趣味的發文，幫助民眾更快速了解目前政府對於學子、家長、師長們的照顧與努力，未來也會持續推動多項政策，打造友善校園、減輕教育經濟負擔、推動合理勞動條件，為台灣打造更良好的教育環境，成就每一位孩子。