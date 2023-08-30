為配合台電公司辦理『69kV松樹~介壽線遷移改建停電施工』，台灣自來水公司第二區管理處預計於112年9月2日7時起至112年9月2日22時止停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完成復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約3萬4528戶。

停水、降壓時間

自 112 年 9 月 2 日 7 時起至 112 年 9月 2 日 22 時止，共計 15 小時。

停水區域(34528戶)

桃園區：大樹里、建國里、福安里、豐林里、大豐里、武陵里、福林里、雲林里、文明里、文化里、玉山里、南華里、萬壽里、南門里、大林里。

龜山區：山德里(山鶯路雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷等沿線巷弄)。

龜山工業區：縱貫鐵路以西 桃園後站方向。

降壓區域(44332戶)

桃園區：寶山里、寶慶里、中和里、成功里、西湖里、瑞慶里、寶民里、東門里、三民里、中寧里、青溪里、長美里、民生里、北門里、同德里、寶安里、明德里、朝陽里、文昌里、東山里、西門里、泰山里、永興里、長安里、長德里、信光里、東埔里、同安里。

為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區之住戶出現供水不穩定現象，請民眾依以下停水前、停水期間注意事項辦理。

一、停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

二、停水期間：

(一)停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

(二)如未關閉抽水機電源：

1.馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

2.易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

(三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

(四)水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。