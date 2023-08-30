中元節是臺灣傳統民俗節日之一，擁有228年歷史的高雄市小港龍湖廟，為全台最早專祀大士爺(普渡公)的廟宇。廟方循百年來古禮於29日至31日(農曆7月14日至7月16日)舉辦為期三天的大士爺祭典，除聘請國家級糊紙藝術師傅陳志良打造全台最高的5.2公尺紙糊大士爺座像外，也透過所轄鄉里具「六公全」資格的主會首，由「八首頭」代表廟方邀請境內好兄弟參加普渡盛宴，在大士爺與眾神庇佑下早日離苦得樂，並保佑鄰里平安順利。

立委賴瑞隆（右三）、前議長曾麗燕（左四）前來為龍湖廟董事長李文洲贊聲。（圖片來源：韓文明拍攝）

龍湖廟及信眾自清代、日治時期起迄今，均奉行大士爺降世濟民時的指示，於每年中元節舉辦普渡活動時，為其製作糊紙金身，循傳統科儀舉辦祭儀法會渡化無主亡魂，並於祭典圓滿後，將信眾奉獻的愛心物資用於照顧鄉里弱勢家戶，體現宗教信仰教化人心向善與扶弱濟貧之宗旨。

廟方並首度揭露日治時期「臺灣總督府檔案」、清朝《鳳山采訪冊》及相關史料等記載，爬梳歷史軌跡與文化意涵，龍湖廟董事長李文洲表示，據內政部宗教團體記載，龍湖廟為臺灣本島極少數將「大士爺」登記為主祀神明之道教廟宇，大士爺與高雄小港居民的緣分，學者查得史料指出，最早可溯及清朝乾隆年間，距今已有228年，將藉這次龍湖廟大士爺祭典申請高雄市國家無形文化資產認證。

百年來廟方遵循傳統祭儀：串(貫)金、換衫、路頭帖、挫燈篙、迎大士(遶境)、安座、開光點眼、放水燈、公筵、五更早朝、燈篙豎旗、午供、打水狀、入醮、普渡、坐座與普施、恭送大士及安座等，提倡諸惡莫作，眾善奉行，必能得大士爺庇佑。李文洲強調，雖然臺灣各地的大士爺祭典富含在地特色，也可能依循當地傳統調整成更適合當地生活的信仰方式，但無論歷史的傳承演進為何，大士爺普濟眾生的慈悲平等、慎終追遠、民胞與物，以及包容多元，才是最重要的信仰核心，值得大家重視。

李文洲說明，大士爺祭典之紙糊金身，數十年以來，均由陳志良道長家族傳承，其糊紙技藝為高雄市唯一獲得「糊紙國家文化資產認證」肯定的師傅，今年龍湖廟大士爺金尊亦由其子協助製作，亦可謂代代薪火相傳之意，協力打造龍湖廟大士爺祭典最大的亮點，這次大士爺祭典也有不少在地青年返鄉參與，力行實踐大士爺文化的傳承。

道長為全台最高大士爺開光點眼。（圖片來源：韓文明拍攝）

廟方發言人李政益強調，基隆鷄籠中元祭供祀的大士爺是站姿，而龍湖廟紙糊大士爺則是坐姿，且腳著鞋履，高達5.2公尺，於2015年已被認定是全台最高的坐姿大士爺，且金尊頭上的觀世音菩薩像也獨樹一格，多了綠色竹林及普陀山背景，象徵大士爺不僅是被觀音收服的鬼王，還與觀音一同修行庇祐人間。