《認識六甲兒童著色繪本書》內容涵蓋「藝術裝置篇」、「歷史老屋篇」、「可愛鳥類篇」、「地方產業篇」4大單元。（六甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市六甲區公所結合轄內特殊的產業及文化，今出版《認識六甲兒童著色繪本書》，內容除有生動活潑的圖片外，還有六甲區長陳啓榮親題的詩詞與六甲國小退休老師王淑姿惠贈墨寶封面題字，開學首日，公所送給轄內所有小一新生每人一本，讓六甲的孩子透過書裡的文字及圖片，更加了解自己家鄉。

六甲區公所過去出版《絕代風華-六甲老照片專輯》、《老屋風華-六甲古建築特輯》及《六甲畫冊-詩情畫意》富有六甲歷史人文色彩的書籍，今針對兒童出版《認識六甲兒童著色繪本書》，並送給轄內約150位小一新生。

陳啓榮表示，《認識六甲兒童著色繪本書》內容涵蓋「藝術裝置篇」、「歷史老屋篇」、「可愛鳥類篇」、「地方產業篇」4大單元，期盼藉由著色繪本的出版，讓在地學子更加認識地方的文化、藝術、歷史、生態與產業。

陳啓榮說，此次印製送給轄內小一新生當作入學禮物，藉由本書詩詞及圖文讓六甲在地學童在塗鴉中認識六甲在地特色，培養鄉土心與故鄉情，感謝赤山龍湖巖對六甲藝文經費的挹注，未來公所將繼續出版更多有關六甲歷史、文化的書籍。