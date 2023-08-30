目前新藥納入健保給付平均需要耗費15個月的時間，為加速新藥通過，健保署長石崇良今宣布，明年元月將成立醫療科技評估（HTA）專責辦公室，同時推動新藥平行審查，力拚將新藥納入給付時間縮短至1年內，同時爭取預算成立新藥基金，讓突破性藥物、後線藥物等未滿足的醫療需求能納入給付。長遠來看，健保署盼在3～4年內訂定專法，成立HTA行政法人，類似英國的國家健康照護卓越研究（NICE），將人力規模從現行的8人擴大到100人左右。

石崇良今日透露，未來將成立專責機構，負責處理新藥的給付、暫時性支付，初步先動用公務預算，於明年1月成立HTA專責辦公室，長遠來看則會另立專法，在3～4年內成立行政法人。專責單位由統計學、健康經濟學等背景者組成，在新藥給付申請案送入後，準備核價、進行HTA評估，決定是否進入健保共擬會議。

若新藥給付財務衝擊太大、效果不清楚，專責單位則不會馬上送入共擬會議，而會比照英國作法，透過設立的新藥基金來收載這些藥品。石崇良說，英國的作法是與廠商進行議價，由專責機構負責搜集病人的資料，以利進一步評估，因需要搜集資料，健保署才希望未來能成立行政法人，接受公共的監督。

石崇良表示，目前初步的規劃是先成立專責辦公室，與平行審查同步上路，新藥基金則需爭取預算，才能決定實施時間。過去新藥納入健保給付需要耗時15個月，甚至一些藥品要等上700多天，但明年1月開始，健保署將透過專責辦公室及平行審查制度，將給付時間縮減至1年以內，避免病人苦苦等待。

對於新藥基金，石崇良表示，根據英國經驗，新藥基金是為了解決藥物的不確定性而成立。有些藥品只有1、2期臨床試驗，個案數不多，但是病人卻有需求，政府難以決定要不要正式給付，便通過基金暫時性支付2年，搜集資料後再評估。若確實和臨床試驗結果一致，價格也合理，英國就會納入NHS（健保給付），但若不值得，則不會納入給付。新藥基金屬於「過渡」概念，而不是用於給付所有的癌藥。

若未來台灣成立新藥基金，石崇良表示，後線藥物如標靶藥、免疫調節藥物，以及突破性藥物都能暫時先由基金支付，這些藥品處於「unmet medical need（未滿足的醫療需求）」。他評估，台灣若要成立新藥基金，必須要有2億左右的預算。