原本由中國、巴西、俄羅斯、印度和南非組成的金磚5國，日前在年度峰會再納入阿根廷等6國，成員擴大為金磚11國。財信傳媒董事長謝金河表示，金磚11國擺出來的陣仗儼然是一個抗美集團，且是以去美元化為核心，雖然囊括全球近半數的人口，但除了印度經濟有後勁外，其他國家未來恐怕前途多艱，堪稱金磚脆弱的新組合。

在南非召開的金磚峰會24日宣布，自2024年1月1日起納入阿根廷、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國為正式金磚成員。金磚成員將自5國擴編為11國。

謝金河在臉書以「金磚脆弱的新組合」為題發文指出，乍看之下，這金磚11國幾乎囊括全球將近半數的人口，而且，擺出來的陣仗儼然是一個抗美集團，並以去美元化為核心。不過，原來的金磚4國中的中國及印度是兩個競爭也敵對的國度，彼此有很多矛盾，現在又加入地緣政治角力，雙方關係更加複雜。

他分析，這次加入的中東伊朗、沙國及阿聯酋，一直是中國努力拉攏的對象，埃及和衣索匹亞都是非洲大國，但經濟實力不強。衣索比亞有1.203億人口，經濟總量只有1113億美元，埃及有1.093億人口，GDP也只有4356億美，這都是人多，但經濟產值不高的國家。

謝金河提到，這次主辦的南非在曼德拉去逝後，他的太太溫妮貪污入獄，接下來的祖瑪，現任的拉瑪弗沙也都和貪婪連結，南非有超過3000萬人失業，經濟凋蔽，南非有超過6000萬人口，經濟總量約4190億美元，可怕的是近10年間，南非幣從6.526跌到19.909兌1美元。

「更可怕的是，這次受邀進入金磚的阿根廷已經走到危急存亡的十字路口，阿根廷的披索從3.78貶到351.864，阿根廷外匯只剩42億美元，仍然天天喊去美元化。」

原來的金磚4國是在2001年由投行高盛經濟學家奧尼爾（Jim O'Neill）所倡議，由巴西、俄羅斯、印度和中國組成閃耀的金磚「BRIC」。

謝金河認為，經過20幾年快速奔馳，中國已經面臨泡沫化洗禮，俄羅斯陷入戰爭及長期消耗中，最近盧布又貶破100大關，實力早已今非昔比，巴西的狀況也很脆弱，只比阿根廷好一些。

他直言，由中國組合起來的抗美組織，內部充滿矛盾，而中國經濟已經自顧不暇，未來恐怕前途多艱，除了印度外，每一個國家都有一本難唸的經。