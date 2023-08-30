苗栗縣政府30日獲贈5台AED緊急救命設備，苗栗縣長鍾東錦代表受獎並頒贈感謝狀，感謝捐贈善心人士黃柏昌，以及AED製造商凱樂斯公司提供相關配套CPR＋AED教育訓練及保固服務，協助苗栗縣達成國高中配置AED目標以及急救能力的訓練。

縣府教育處說，今年衛福部公告「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」，以及「應置有自動體外心臟電擊去顫器公共場所」，內容包含設置範圍下修至國中。因此台灣首間製作AED緊急救命設備的凱樂斯公司，配合衛生福利部、立法院厚生會、財團法人厚生基金會等單位推動「完善社區急救之鏈-AED卡位不缺席」，並且媒合企業家黃柏昌捐贈5台AED及相關配套CPR＋AED教育訓練及保固服務給苗栗縣內5所國中。

教育處長葉芯慧表示，全縣有144所國高中小學，目前已有99校裝設AED設備，加上今日獲贈的設備達104校，同時也達成縣內國高中校園全數裝設AED設備，未來希望更多善心人士針對國小端協助AED裝設，以落實「一學區、一校區、至少一台 AED」的目標，幫助當地居民應對意外情況，守護生命安全。

30日由於黃柏昌先生不克前來，由凱樂斯股份有限公司業務總監陳涓淇代為捐贈，縣長鍾東錦頒贈感謝狀表達感謝之意。而獲贈的5台AED將放置於銅鑼鄉文林國中、通霄鎮南和國中、造橋鄉大西國中、大湖鄉南湖國中、西湖鄉西湖國中，期以提升偏鄉緊急救護的可及性盡一份心力。

鍾東錦表示，急救設備不但要會用也要敢用，透過教育訓練讓救援技能有備無患，如此一來遇到狀況才不會慌張，要能熟練並且動作迅速搶救寶貴的生命，同時也要呼籲鄉親及小朋友，遇到救災救護的狀況千萬不要圍觀，要保持現場空氣流通，切勿妨礙救災救護工作，希望未來擴及到國小的校園也都能配置AED緊急救命設備，縣府團隊將會全力配合中央政策。

陳涓淇表示，今年修法之後，中央單位清查全國目前還有30多所國高中尚未設置AED，而凱樂斯為國內第一家AED優良器材製造廠，響應中央政策，並媒合極具能力且低調行善的企業家黃柏昌，願意全部捐贈，苗栗成為全台第1個完成國中以上全部就位的縣市。

陳涓淇說，他們公司給予免費教育訓練，是因為有許多人聽到是電擊器會害怕，不會用也不敢使用，但為了要讓AED能在必要時發揮作用，因此教育訓練相當重要，若沒有把握第一時間搶救，送醫急救多半是腦死情況，會造成家庭照顧的一大負擔，因此第一時間處置得宜，後送到醫院救治，就有高機率能回歸正常的健康狀態，希望能透過CPR＋AED教育訓練從小扎根，讓大家能有基本急救能力。