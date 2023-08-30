高雄迄今共有17,819戶的預售屋、以及4,821戶新屋屋，正在線上銷售，龍悅廣告總經理吳季濃30日根據高雄大樓新屋過戶與預售實登資料，對於8月21日至27日的統計結果表示，該區間的一週內，預售成交之後的實登有128戶，新成屋成交之後的過戶數只有27戶，可看出新成屋交易逐步下滑。

這也是今年8月6日當週成屋過戶71戶和8月13日當週過戶72戶之後，從8月20日和8月27日各約34戶和27戶，連續2週的成屋過戶數明顯減少，他說，造成新成屋買氣下滑，主要與政策打房、以及成屋買進需要至少20％的自備款有關。

吳季濃表示，另一方面則是房價目前處於相對高檔，在立即需要自備款的情況之下，買方的觀望與思考期會拉長，導致長天期的15週平均週成交量曲線，持續下滑，只有個案表現，例如永信建設等少數建商，新成屋還是有順銷跡象。

相對地，預售屋長天期的15週平均週成交量曲線，仍然持續走平，但，相對波動幅度也較大，他說，以8月6日和8月13日當週的預售實登，這2週各有307戶和501戶，但，8月20日當週157戶。

吳季濃指出，由於8月21日當週，提供的統計資料，是7月1日至7月10日的預售屋實登案件，因此，在此之前可以發現，的確有投資客在7月1日平均條例實施之前進場，搶搭不溯既往、頂售屋可轉售的末班車。