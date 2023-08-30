高雄奶茶節9月2日、3日在大勇路（五福四路至大仁路間）熱鬧登場，將有超過70家奶茶店家及美食餐車一同共襄盛舉，高市府觀光局提醒，為減緩塞車及找車位之苦，呼籲民眾搭乘捷運鹽埕埔站2、3號出口，即可抵達活動會場。

高市府觀光局長高閔琳表示，根據財政部統計，高雄的手搖飲店數與營業額雙雙位居全國之冠，而高雄鹽埕有享譽全台的「奶茶一條街」新樂街，短短550公尺即有超過10家奶茶店，因此此次活動特別選擇於鄰近奶茶街的大勇路作為活動場域。

高市府觀光局指出，今年奶茶節共計超過70個店家到場同歡，現場也安排各式適合親子同樂互動遊戲、熱舞、樂團歌手、小丑汽球街頭藝人等精彩表演，並設有2處奶茶網美打卡點，歡迎大家來拍美照，將心中最好喝的奶茶跟親朋好友一同分享。

觀光局提醒，為避免過多車流導致壅塞，高雄奶茶節活動期間，場域周邊實施交通管制，禁止汽機車進入活動會場。建議市民朋友可搭乘捷運，至橘線O2鹽埕埔站2、3號出口即達現場，或搭乘輕軌至C13駁二蓬萊站、C12駁二大義站，步行約10分鐘至活動會場，千萬別騎車或開車前來，以免因尋找停車位，錯失品嘗美味的絕佳時機。