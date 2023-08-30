已到恆春準備比賽的宜蘭搶孤隊，在30日一早搭車北返，但在離開前，恆春鎮長尤史經特別贈送今年的冠軍順風旗，作為雙方長年互派隊伍交流的紀念。（謝佳潾攝）

恆春搶孤是百年民俗傳統，但在東門城外的孤棚因緊鄰古城牆違反文資法，被要求今年中元節豎孤棚賽事結束後必須拆除遷移，不料，孤棚拆除前的最後一場賽事因蘇拉颱風擾局取消，不少人感到很可惜，宜蘭搶孤隊也在30日一早搭車北返，對此，鎮公所計畫在孤棚拆除前舉辦紀念賽事，不要讓大家留下遺憾。

恆春鎮公所29日晚間表示，因縣府公布恆春半島地區30日陣風達9至10級，所以恆春鎮等6鄉鎮停班停課，為此，原訂30日晚間登場的中元搶孤活動，也跟進取消停辦，而這也是繼疫情停辦後，近3年來二度停辦。

消息一出後，選手們都感到很可惜，只能期待農曆7月底登場的宜蘭搶孤，選手指出，待颱風遠離後將持續練習，要將冠軍旗贏回來。而早已到恆春準備比賽的宜蘭搶孤隊，在30日一早搭車北返，但在離開前，恆春鎮長尤史經特別贈送今年的冠軍順風旗，作為雙方長年互派隊伍交流的紀念。

然而，今年恆春豎孤棚賽事取消，不僅有選手感到可惜，居民也相當不捨，因為這是在東門城外豎孤棚的最後一次。公所表示，因孤棚緊鄰古城牆違反文資法，被要求今年中元節豎孤棚賽事結束後必須拆除遷移。對此，公所為不讓大家留下遺憾，計畫在孤棚拆除前舉辦紀念賽。

尤史經說，恆春豎孤棚是中元節一大盛事，受颱風影響只能取消不能延期，但為不讓大家失望，公所團隊將持續討論祈福賽的可能性，或是改邀請鎮內各社區、寺廟或人民團體等主辦小型競賽，盼在孤棚拆除前舉辦一場有紀念性質的賽事，但目前日期及型態尚未敲定，會盡速定案後向大家報告。