美國佛羅里達州民眾最近一狀告上法院，指控知名速食連鎖店漢堡王（Burger King）廣告不實，菜單上的華堡（Whopper）比實際上大了35%，有誤導顧客之嫌，因此提出集體訴訟，要求漢堡王賠償。

根據BBC、路透社報導，這項訴訟指控漢堡王菜單上的肉排和其他食材「溢出麵包」，外觀與實際相比大上35%，肉的份量是顧客實際拿到的2倍之多。

漢堡王稍早曾表示，他們不需要提供「與圖片完全相符」的漢堡；法官駁回其撤訴請求後，漢堡王改口：「我們在廣告中呈現的火烤牛肉餡，和我們在全國各地供應的數百萬個華堡，內容是一模一樣的，」並反咬原告的指控「虛假不實」。

除了漢堡王之外，麥當勞和溫蒂漢堡也面臨類似訴訟。與肯德基、必勝客同屬百勝餐飲集團（Yum Brands）的塔可鐘（Taco Bell），也遭客人指控，披薩和捲餅內只有廣告宣稱的一半內餡。如果訴訟成功，這些速食龍頭將分別面臨至少500萬美元（約新台幣1億6千萬元）的賠償。