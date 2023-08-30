大陸電視劇近年越來越夯，主演的男、女主角往往也造成超高討論度，更紅遍亞洲，最近日本知名網站「みんなのランキング」舉辦「最美陸劇女星」票選，吸引廣大粉絲踴躍投票；沒想到結果公開前十名不見Angelababy（楊穎）和楊冪，第一名由有「神仙姐姐」封號的劉亦菲奪下，被網友大讚沒懸念。

日網「みんなのランキング」不時舉辦各種票選活動，近日「最美陸劇女星」票選活動中，結果出爐掀起熱烈討論；第三名是每年幾乎都有新作品的趙麗穎，作為85小花有多部熱門代表作，像是《花千骨》、《楚喬傳》等，有顏值又有演技，也被冠上「收視女王」美名。

第二名則是大陸90後最美女星之一的迪麗熱巴，迪麗熱巴在綜藝、戲劇和時尚圈都是相當受矚目的焦點，她從出道後工作幾乎沒停過，經常拍完戲又要錄綜藝，或是再飛到海外參加時尚活動，而近年她戲劇作品也是穩定出產，難怪能拿下第二名。

在日本網友心中「最美陸劇女星」第一名的就是「神仙姐姐」劉亦菲，雖然劉亦菲主演電視劇不多，但每部都是經典，像是《仙劍奇俠傳》、《夢華錄》和《去有風的地方》，都讓觀眾被她的神顏電暈一次又一次，因此她打敗一票女星拿下第一名，也被大讚「沒有懸念」。

令人意外的是，Angelababy和楊冪竟跌出前十名，有粉絲推測Angelababy電視劇作品不像其他人多，所以沒上榜也是有可能的。第四名至第十名依次是沈月、趙露思、鞠婧禕、白鹿、李沁、楊紫與虞書欣。