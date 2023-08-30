桃市青年局辦跨校聯展，設計院校入圍作品一次看。(桃市青年局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市青年事務局辦理「2023桃園設計院校新一代設計展入圍作品跨校聯合展—GEN Z SELECT」，集結桃園在校學生獲獎或入圍的亮眼作品，共計4校7系22件作品在桃園設計庫展出，歡迎民眾前往觀展，感受青年Z世代設計創意與獨特。

這次策展集結「2023第42屆新一代設計展」22件獲獎或入圍的優秀作品展出，參展院校包含國立台北商業大學的多媒體設計系及商業設計管理系、中原大學商業設計學系、長庚大學工業設計學系、銘傳大學商業設計學系、商品設計學系及數位媒體設計學系等。展覽以現今Z世代豐富的想像力為主軸，「Z世代」代表著一個全新的物種，在數位與真實世界中穿梭，靈活變形有超強的適應能力，更有不被侷限的創作能量，象徵桃園青年選擇關注的議題和獨到設計觀點與想法，也透過這次展覽，展現這個世代的未來風格與概念作品。

青年局長侯佳齡說，桃園市重視設計學群發展，以優秀學生作品回娘家的形式，讓桃園市民有機會欣賞到青年的設計作品，也再次給予學生們展現的舞台，也代表桃園市的設計能量日漸茁壯，期待有朝一日桃園的設計人能在國際舞台發光發熱，展覽即日起至9月30日止。