高雄橋頭糖廠保警分隊建築將重新整建，預計於2025年9月將會完工。圖為民進黨立委邱志偉等人到場會勘。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

橋頭糖廠入口處的保警分隊建築有122年歷史，是日據時期台灣製糖株式會社在台創設的首座製糖廠，也是高雄市定古蹟。因為建築老舊需盡快修復，民進黨立委邱志偉順利爭取到文化部文資局經費補助，將於2025年9月完成修復工程。

日據時代的糖廠有保安警察駐守，除了負責糖廠安全外，還要預防民眾盜取甘蔗。橋頭糖廠的保警分隊建築則興建於1953年，威權時代的保警分隊有濃厚的神秘色彩，除了園區的安全維護外，也有許多偵察作為。由於保警分隊建築就在橋頭糖廠入口處旁，也是橋頭糖廠的重要門面，因此台糖提計畫將此古蹟建築修復，保存及介紹給民眾關於保警分隊的歷史。

橋頭糖廠保警分隊建築修復計畫總經費共1456萬元，文資局在完成審查作業後，同意核定補助582萬元。台糖高雄區處指出，目前補助經費已確定，送審的計畫還在修正中，後續將展開監造建築師甄選、工程發包等作業，預計2025年9月完成修復工程。

邱志偉表示，園區內的俱樂部、黑銅等身的聖觀音、廠長宿舍、社宅事務所、製糖工廠、五分車鐵道園區等都相當具有可看性，未來保警分隊建築完成修復，將讓橋頭糖廠的歷史面向更完整。

國民黨高雄市議員方信淵受訪表示，希望可以趁此機會做通盤檢討，有計畫性地修復糖廠園區內的諸多設施，並增加導遊，讓旅客可以了解當地歷史。