致詞談兩岸恰如江河行舟 蔣萬安曝雙城論壇定位玄機 @ChinaTimes

台北市長蔣萬安29日前往上海參與雙城論壇，今日開幕式中，上海市長龔正提及，「兩岸中國人」、「中華民族偉大復興」等。民進黨台北市議員何孟樺批評，蔣萬安在台下像乖寶寶，正襟危坐乖乖聽訓，口口聲聲承諾會捍衛國家尊嚴，踏上大陸後卻脊椎軟掉、忙著鞠躬哈腰。

何孟樺指出，前台北市長柯文哲舉辦的雙城論壇中，龔正也曾在致詞時說出「兩岸中國人」、「中華民族偉大復興」，今日再度重提，蔣萬安在台下卻像乖寶寶，正襟危坐乖乖聽訓。證明蔣和柯的雙城論壇都一樣爛、一樣騙，口口聲聲對台灣人承諾會捍衛國家尊嚴，踏上大陸後卻脊椎軟掉、忙著鞠躬哈腰。

她炮轟，自她就任議員以來，透過各種質詢機會、社群貼文，不斷提醒蔣萬安不要重蹈柯文哲覆轍，放任大陸偷渡統戰意識到雙城論壇。但蔣萬安對於議會的監督依然是左耳進右耳出，和柯文哲一樣傲慢。

何孟樺痛斥，「兩岸中國人」、「中華民族偉大復興」或許是陳腔濫調，大家聽都聽膩了，但面對這種赤裸裸的統戰行為，身為台灣人不該習慣、不該忽視，必須時時戒慎恐懼，才能有效防堵認知作戰。蔣萬安假藉蔣家的光環登上台北市長大位，今日卻盡做舔中媚共的事，不知道祖父蔣經國做何感想，實在悲哀。