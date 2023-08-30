暑假結束！桃園市龍潭區國中、小共19所學校今天（30日）是開學日，因開學首日家長接送情況較多，學校周邊交通狀況因而壅塞，桃市警局龍潭分局

為確保學童安全及用路人行車順暢，今早6時至8時編排警力，在龍潭區各國中、小學門口加強交通疏導，維護開學首日交通順暢。

龍潭分局警方表示，因應近期行人安全為交通重點工作，針對校園週邊安全走廊持續建置，並加強違規停車取締，對於校園週邊路口取締車不禮讓行人違規，加強轄內各級學校學生上、下學交通安全維護。

龍潭警分局除了交通安全維護外，另加強落實與教育機關、學校之聯繫與通報機制，協助龍潭區各級學校校園聯繫及周邊巡察勤務，協調轄內各級學校加強門禁管制，並採行有效保全防護措施。

另針對未設守衛安全人員之學校園區，特別注意加強早晨、中午、黃昏、深夜之巡邏勤務，配合學校需求，加強轄內各級學校學生上、下學安全維護，另並於上課期間針對校園周邊地區治安死角，加強執行巡邏安全維護勤務，以因應突發狀況發生確保校園師生安全。

龍潭警分局分局長張鶴瓊特表示，對於學校安全維護為龍潭警方重點工作之一，除治安面外，對於交通安全更是警方與校方及家長們共同努力的方向，在此也特別呼籲各位學生家長們。

分局長張鶴瓊提醒，接送孩童時，勿違規停車及佔用學校周邊臨時停車格，駕駛應禮讓行人優先，遇有有行人穿越道時，應減速確認無學童穿越方可通行，以共同維學校周邊交通秩序及學童上、下學安全。