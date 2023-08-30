暑假結束，今迎來各級中小學開學日，桃園市楊梅區一名姜姓阿嬤今早帶著孫子著急地在楊梅國小前徘徊，員警上前關心才發現，原來阿嬤只知道孫子要來楊梅念書，但不知要送哪間學校，最後在警方幫助下，才順利護送男童到另間私立學校，成功趕上開學典禮。

楊梅警分局今啟動護童專案，於學生上、下學時段，執行校園周邊安全維護工作，楊梅派出所警員吳昭男今早發現，一名姜姓阿嬤帶著孫子焦急地在楊梅國小旁徘徊，上前關心詢問才得知阿嬤遠從新屋帶孫子來開學，只知道孫子要上楊梅區的小學，但卻不清楚是哪一間學校，「憑感覺」把孫子送到楊梅國小。

經了解後，眼看快趕不上開學典禮，立即聯繫線上警力警員郭彥廷、許喬琦協助，最後在員警協助下，才平安護送嬤孫2人回到原本就讀的私立學校，同時也贈送許姓女童一包「乖乖」餅乾，舒緩女童不安的情緒。

楊梅分局長張仁傑表示，楊梅分局針對轄區楊梅、新屋區等轄區17所國中小，在開學首日就派出35名員警執行護童專案，除宣導婦幼安全、犯罪預防，也協助校方保護學童平安的進出校園外，並兼顧校門前道路交通維持暢通，保護行人與學童平安通過行人穿越道，讓每個孩子快樂上學，平安回家。