台灣氣質女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，她婚後把重心放在照顧子女，向佐則專心發展演藝事業，積極經營微博、小紅書等社群平台，向佐也不時在網上曬恩愛，他近日為雜誌拍攝男扮女裝，被網讚成果超漂亮，也有網友則把焦點放在探班的郭碧婷，大讚頂著波浪長髮的她，美到根本仙女。

向佐為雜誌拍攝男扮女裝，他頂著大紅唇、假髮和珍珠面罩，扮女裝相當嫵媚、有女人味，向佐看著自己還忍不住大笑，但兒子卻認不出他，網友直呼：「莫名的妖嬈是怎麼回事」、「比男裝好看」、「好看耶」、「原來你女裝這麼好看」。

郭碧婷連背影都超仙。（圖／向佐微博）

有人則把焦點放在探班的郭碧婷上，她頂著波浪長髮、穿短版上衣、格子裙現身，郭碧婷側顏精緻、散發仙女氣質，讓網友敲網：「想看碧婷拍雜誌」，釣出向佐回應：「我也想」，還有人說：「我是來看郭碧婷的」，向佐則賣關子說：「那麼你期待一下」。

向佐、郭碧婷結婚4年，兩人多次「被婚變」，他近期則不時曬出一家四口天倫照，用行動證實夫妻感情依舊甜蜜蜜，小倆口日前到迪士尼遊玩，向佐貼心幫嬌妻撐傘，還霸氣牽手、摟郭碧婷入懷中，互動超恩愛，光看照片就散發粉紅泡泡。

向佐、郭碧婷甜蜜同框。（圖／向佐微博）