擔心開學導致校園群聚風險增加，恐衍生下一波腸病毒疫情，嘉縣衛生局呼籲學校、家庭務必注意衛生。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

正值腸病毒流行期，嘉義縣因腸病毒就診人數已連續4周上升，今開學第1天，就有8個幼兒園班級還在停課中，擔心開學導致校園群聚風險增加，恐衍生下一波腸病毒疫情，嘉縣衛生局呼籲學校、家庭務必注意衛生，避免疫情擴散。

依疾病管制署監測資料顯示，今年全國腸病毒感染併發重症共9例，其中有1例死亡，8月20至26日全國腸病毒門急診就診計1萬2030人次，嘉縣就診人數155人次，較前一周提升42.4％，且已連續4周上升，截至8月29日止，共有92班停課，今尚有8個班級停課中，皆是幼兒園、所班級。

衛生局長趙紋華說，當兒童出現疑似腸病毒症狀時應立即就醫，遵照醫師建議在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，落實洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，生病期間不要到校園、安親班或其他擁擠的公共場所活動，降低傳播病毒的機會。

衛生局呼籲，家長要留意家中幼童健康情形，如出現喉嚨痛、腹瀉、發燒或手腳出現紅疹水泡等症狀，極有可能感染腸病毒時，請盡速就醫，加上國小開學，為防堵校園疫情發生，衛生局已針對腸病毒重點宣導，除落實勤洗手，可使用500PPM漂白水消毒環境，擦拭環境物體表面，避免疫情擴散。