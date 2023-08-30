世界衛生組織COVID-19技術近用聯盟（C-TAP）、藥品專利聯盟（MPP）昨宣布，將與高端公司合作取得新冠疫苗技術授權，盼協助中低收入國家取得疫苗。衛福部長薛瑞元今天表示，這是全球第一支進入C-TAP的疫苗，可能有些公司不願意授權，或有其他考量，至少我們國內這支疫苗被接受了，表示這次經驗受到肯定。

藥品專利聯盟（MPP）與政府、國際組織、企業、病友團體合作，針對所需藥品與專利權者簽署協議，讓中低收入國家更易獲得藥品。COVID-19技術近用聯盟（C-TAP）則是為新冠治療、診斷、疫苗與其他產品開發商提供單一全球平台，讓各國人民可更快、更公平取得可負擔的醫療衛生產品。

薛瑞元今天出席「行政院生技產業策略諮議委員會議閉幕式」受訪表示，如藥廠要加入C-TAP和MPP，須提供資料供審查，包括臨床前試驗、毒理試驗、動物試驗等數據，以及工廠製程等資料；據他們了解，高端公司送出的資料，但我國食藥署當初審查緊急使用授權（EUA）的資料大致上是一致的。

薛瑞元指出，C-TAP審查後，同意納入高端的新冠疫苗，這是C-TAP目前唯一的疫苗；有些公司可能不願意授權，有些可能有其他考量，或是對於接受挑戰有一些疑慮，至少我們國內這支疫苗經過審查後被接受了，表示我們國內在這次新冠疫苗的經驗受到肯定。