日本連鎖超商7-11母公司7&I控股公司決定出售旗下的百貨事業崇光西武，擔憂工作權受損的崇光西武工會將於8月31日發動罷工，西武池袋總店已宣布明天全館暫停營業。

日本放送協會（NHK）及時事通信社報導，明天將罷工的是位於東京都豐島區的西武池袋總店，崇光西武工會今天已通知店內櫃位、客戶及工會成員，西武池袋總店約900名工會成員明天一整天都不會到班，這將是繼1962年阪神百貨罷工以來，時隔約60年再有大型百貨公司發動罷工。

崇光西武公司（Sogo & Seibu Co., Ltd.）表示，為避免人員不足造成困擾，明天將休館一天。

7&I控股公司（Seven & I Holdings Co., Ltd.）2022年11月決定將業績持續低迷的崇光西武出售給美國投資基金的方針，並持續朝達成最終協議展開協調。

崇光西武工會不滿7&I控股公司未向勞方充分說明出售後是否維持雇傭關係等就決定出售，因而在今年8月28日通知資方將於31日發動罷工。

7&I控股公司社長井阪隆一8月28日表示，盡快完成交易是公司重整的捷徑。7&I控股公司預計於明天召開臨時董事會，就出售崇光西武做出最終決定。

崇光西武工會日前說明，只要7&I控股公司表明不出售崇光西武股份，他們就會取消罷工。