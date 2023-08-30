張明文巡視校內登革熱孳生源高風險區域。（新北市教育局提供）

登革熱本土病例新北市已有5例，今（30）日是開學日，新北市教育局長張明文專程到板橋區中山國中視察防治整備工作。張明文表示，教育局動員100位科室主管、督學及聘任督學到各校督導開學準備與落實情形，確保整備工作到位。

張明文局長表示，鑒於目前已進入登革熱好發期且近日頻繁局部大雨，是病媒蚊容易生長的環境，「巡、倒、清、刷」為登革熱防治根本，學校應每周指派專人巡查及清除孳生源，雨後應增加巡檢頻率，尤針對學校工地、農園、樹木樹洞及髒亂點等高風險區域加強巡查，以阻絕校園成為病媒蚊孳生的溫床。

中山國中校長范筱蓉指出，學校於開學前已完成校園內環境清潔，進行除草及修剪植栽，並執行全校性環境消毒作業，開學後將由衛生組長每周至少2次依登革熱病媒孳生源自我檢查表巡視環境，清除積水容器，校內工程小組也持續督導校內工程應主動清除積水容器及避免工地積水；此外學校更透過跑馬燈、海報、電子看版等多元管道加強衛教宣導，如學生外出穿淺色長袖長褲，並使用衛生福利部核可的防蚊液等。

教育局提醒，師生如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史或活動史，落實校安通報。此外，面對極端氣候導致各地陷入熱浪，提醒師生適時補充水分、穿著寬鬆透氣衣物，並儘量於蔭涼處活動，預防校園熱傷害。