藝人謝忻原為音樂老師偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，進而踏入演藝圈，獲得不少粉絲的支持。近期她斷開經紀人自立門戶，不過卻收到不少「跨行」的工作邀約，讓她不忍在社群上開直播訴苦，更自爆有人要找她當「show girl」。

謝忻平時忙碌之餘，也屢屢在社群上更新生活動態，和網友們分享近期遇到的各種事件，而今(30日)她在社群上開起直播，與粉絲互動，其畫面中可見她在化妝中，笑稱自己像是「高中生」，並透露待會就要上工。

此外，謝忻也提及自己工作的情況，透露自己斷開經紀人後須自力更生，因此歡迎各大廠商給她工作，以便能湊到出國的旅費。誰料卻不斷有「跨行」的工作找上門，其中有人私訊給她，稱謝忻十分適合他們公司的工作，然而仔細聊過後，才發現是要找她當「show girl」，讓她只能無奈回覆：「我是主持人。」更自嘲若真的要找她當show girl，「要給我主持的價格才可以。」

此外，謝忻稍早前也在社群上發文，透露其他「光怪陸離」的工作邀約，指出自己收到據稱是一部連續劇的工作邀約，但到了現場卻聽了一場「投資」演講，還要她簽下合約書，讓她哭笑不得的表示：「我只能委婉地用自己是媽寶來安全下莊。」