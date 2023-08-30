淡江大學預計在9月3日上午6時至8時，於屏東縣旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，發射該校第二支科研探空火箭「Jessie」，此為淡江航太系執行國科會3年期計畫的科研任務，繼6月5日第一次發射「淡江一型」探空火箭後，在3個月之內第2次升空。

淡江大學指出，6月5日第一次發射「淡江一型」，完成射高4827公尺的任務，接著將再依規劃，進行2次科研酬載任務，成為旭海發射場啟用以來，首個2度完成飛試的團隊；目前Jessie已在本月19日在淡大蘭陽校園完成火箭引擎測試，並於20日完成發射前演練，此次旭海試射的任務目標推進7.5秒，最高飛行高度3700公尺，以進一步驗證學界小型科研火箭計畫的執行能力。

淡大表示，根據我國在2021年三讀通過的《太空發展法》所規定，國家運輸安全調查委員會為太空事故調查的主責機構，因此為了解火箭發射相關流程，運安會曾派員分別至淡江大學蘭陽校園觀摩火箭引擎測試，以及至淡水校園觀摩火箭發射前演練，9月3日發射當天也將派出8人小組，觀摩本次旭海試射。

淡大解釋，太空產業鏈包含衛星製造、太空運輸、地面設備、衛星資料應用4大領域，淡大除了具備火箭製造與發射技術外，也參與成功大學 Lilium 立方衛星星群計畫，負責軌道控制技術開發，預計於2025年發射。

淡江大學航空太空工程學系主任蕭富元說明，今年6月淡江大學「淡江一型」科研探空火箭成功發射，已驗證火箭研製與系統整合能力，通訊與遙測系統也運作得宜，這次的「Jessie」以「淡江一型」為基礎，同樣是使用新興的固體推進劑RNX的單節火箭，目的為進一步驗證科學酬載與複材箭身的結構設計，目標射高3.7公里，並加上降落傘以回收火箭。

他說，期待持續透過國家太空中心委辦的科研火箭研發計畫，培育更多太空人才，推動台灣太空技術發展。