根據肝病防治學術基金會估計，台灣脂肪肝人口可能高達600萬人，若置之不理，恐導致肝纖維化、肝硬化，甚至是肝癌，不可不慎。對此，營養師馬鳳吟表示，預防脂肪肝除了需要生活、飲食及體重控制並行外，有3營養素對肝臟來說至關重要，即維生素B群、薑黃素和胡椒鹼，其中她更提到，胡椒鹼與薑黃搭配，能使薑黃素的吸收率增加20倍。

營養師馬鳳吟在《Cofit》的專欄撰文指出，預防脂肪肝除了需要生活、飲食及體重控制並行外，特別是肝臟需要的營養不能少，建議可攝取維生素B群、薑黃素和胡椒鹼，不僅能抗發炎，還有養肝作用，並一一進行介紹。

首先是維生素B群，馬鳳吟說明，其在體內扮演重要的輔酶角色，由於人體無法自行合成，因此需透過額外補充。她指出，當肝臟在發揮代謝、解毒功能時，維生素B群能維持肝臟的健康。

其次是薑黃素，馬鳳吟說，它是薑黃中最重要的化合物，能抗氧化、抗發炎，所以在許多護肝、心血管、骨關節等保健食品中，都能見到此成份。另外，她提到，由於薑黃屬於脂溶性，需飯後食用才能有效吸收利用。

最後是胡椒鹼，馬鳳吟解釋，其為黑胡椒當中的主要活性成分，類似辣椒素的生物鹼，具有抗氧化能力。值得一提的是，若將胡椒鹼與薑黃搭配，能使薑黃素的吸收率增加20倍。

另外，根據台中榮民總醫院衛教資料顯示，脂肪肝其實為一種可逆的狀態，目前並沒有專一針對脂肪肝治療的特效藥物，而減重、運動跟戒酒等生活習慣的改善，則是目前最有效的方式；除此，均衡攝取優質食物，例如五榖雜糧、蔬果、奶、蛋、肉等，避免糖分及油脂成分過高，或是經過過多加工的食物，也是預防脂肪肝的重要方法。

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