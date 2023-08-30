民眾黨總統參選人柯文哲昨(29)晚出席台北市計程車駕駛員職業工會普渡餐會，但鴻海創辦人郭台銘調整出席時間與柯搶場，讓柯被晾在一旁「罰站」25分鐘，引發不少網友嘆說「柯文哲被欺負」。前立委郭正亮指出，郭台銘之後可能會用這種模式到各大廟會、聯誼會現場連署，因為郭已經發現地方派系這條線不如預期的樂觀。

昨晚餐會，郭台銘約18時50分大進場入座後被邀請致詞，柯文哲則約19時到場，在場外等待25分鐘才進場致詞。柯文哲今也表示，郭台銘提早到1個小時又5分鐘，郭要講話就讓他講，不去搶舞台。不過昨晚場面也讓許多觀看直播的網友為柯打抱不平說，「郭台銘跟主辦方真的蠻沒風度的」、「真的好捨不得柯文哲被欺負」。

郭正亮今(30日)在中天節目《綠也掀桌》表示，昨天看到郭台銘到計程車駕駛員職業工會普渡餐會的動作，就有想到他的連署模式，「事實上他的連署有些挫折」，雲林、彰化、屏東3個縣市都是大縣，郭台銘可能發現走地方派系這條線，沒有如預期般樂觀。

郭正亮指出，雲林縣長張麗善第一個跳出來批評郭台銘沒有誠信，應該也代表前縣長張榮味的態度，雲林張家會有這樣表態，正是因為張榮味的女兒、前立委張嘉郡要爭取國民黨不分區；屏東縣議長周典論也說不會幫郭台銘連署，是因為他女兒、屏東市長周嘉琪要爭取不分區；彰化縣議長謝典林的動作也有限，因為姊姊謝衣鳯在選立委。

郭正亮指出，郭台銘昨晚在計程車工會的餐會就直接「包場」，待了2個小時，原定8點出席但卻7點就到場上台致詞，連背板都準備好，一直到柯文哲上台都沒有換掉，接下來郭台銘就會在全台跑大場的廟會、聯誼會，帶20、30個人一起進場，邊敬酒、拍照手上就把連署單發出去；哪裡有活動都會有情報來源，像昨晚的場子就沒有邀請郭台銘，但他知道後就主動說願意協助。郭正亮預估，郭台銘的連署數量不會太高，能超過約29萬份的門檻，但很難破50萬份。