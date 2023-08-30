由財團法人保險事業發展中心主辦的台灣保險卓越獎30日舉行頒獎典禮，產險公會理事長李松季獲頒「終身成就卓越獎」。另其在擔任金融總會代理理事長14個月任內，由於在各項公共服務有卓越表現，日前也獲「一等金融專業獎章」大獎殊榮。

台灣保險卓越獎被譽為是保險界國家級的重要獎項，在睽違兩年之後，於8月30日(三)下午假福華國際文教會館2樓卓越堂盛大舉辦。

泰安產險董事長李松季，同時也是現任中華民國產險公會理事長、保險學會理事長、金融總會代理理事長、住宅地震保險基金董事長，獲第十屆「終身成就卓越獎」由行政院院長陳建仁頒發。

李松季獲頒「終身成就卓越獎」主要是在近30年來，其秉持「企業是社會公器」的理念，全心投入泰安產物保險的經營，並特別致力於「社會公益」及「人才培育」，多次獲得保險卓越獎的肯定。除了企業經營外，李松季也用心參與各項公共服務工作。其中，2014年擔任「東亞保險會議」(EAIC)籌備委員會主任委員，成功吸引1,500位來自46個國家的保險高階主管前來台北參加5天會議，為台灣保險業在國際上爭光。

由於李松季擔任中華民國產險公會理事長、保險學會理事長、金融總會代理理事長、住宅地震保險基金董事長等職務，對促進各項金融保險發展，貢獻良多。且在擔任金融總會代理理事長14個月任內及各項公共服務的卓越表現，日前也獲得金管會主委黃天牧頒贈「一等金融專業獎章」，此為保險業者獲得該至高榮譽的第一人。

金管會主委黃天牧在頒獎時特別稱許李松季在擔任金融總會等各項公共服務職務時，「任勞任怨，不卑不亢，是領導最佳典範」，獲頒此獎，實至名歸。