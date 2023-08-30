家住北市的董姓男子去年3月揪團到宜蘭縣多望溪野營，他們以國有林班地的楠木作為生營火的燃料，並將照片貼上臉書、IG，檢方依違反《森林法》起訴，宜蘭地院判處董男1年徒刑，併科罰金100萬元，雖然獲緩刑3年，但必須向公庫支付15萬元，其餘8人也必須向公庫支付10萬至18萬元。

去年3月董姓男子用LINE揪團到多望溪野營、泡溫泉，連同董男在內共有9人參加，眾人分別駕駛吉普車前往羅東林管處管轄的太平山事業區第82、83、95林班地後，黃姓男子持電鋸與另外3名男子鋸斷楠木。

眾人在附近撿拾枯損、倒伏的楠木殘材及落枝，再將木頭鋸成小截，作為生營火的燃料，董男等9人在營火堆前慶生、拍照合影，林管處人員在臉書、IG發現照片後，通報警方循線查獲。

判決書指出，董姓男子等9人依同前往多望溪野營，同行的黃男有攜帶電鋸，眾人對於會以森林主副產物作為燃料營火一事，應均有所知悉，自須共負刑責而為共謀共同正犯。

判決書指出，董男等9人所為犯《森林法》第52條第1項第4款「結夥2人以上竊取森林主產物」、第9款「以砍伐破壞生立木之生長」，被告與檢方認罪協商，均獲得緩刑，但須向公庫支付10萬至18萬元。