33歲女星小薰（黃瀞怡）早年是黑澀會美眉成員之一，擁有傲人身材和清新氣質，團體解散後轉往戲劇圈發展，出演多部戲劇作品都有不俗表現，2021年以劇集《大債時代》獲得金鐘獎迷你劇集女配角獎，她不時會透過社群平台分享生活點滴，近日她曬出一組「男友風」穿搭，火辣身材引來千人按讚。

小薰日前在社群PO出一組照片，寫下「第一次嘗試男友風襯衫，大家喜歡嗎？」只見她穿了一件黑色小可愛，豐滿上圍炸出深邃事業線，外搭一件淺藍色oversize襯衫和牛仔褲，火辣的同時兼具帥氣，小薰加標籤「微性感韓妞風」，又酷又美的狀態引來許多粉絲稱讚：「超愛，薰正翻了啦 ！！犯規」、「妳穿啥都正到爆」、「喜歡，妳的一切都喜歡」、「美到瘋掉了」、「根本變身韓國女愛豆來著」。

小薰身材傲人，但這也令她產生困擾，她過去曾透露被網友騷擾，該網友傳訊「會懷孕啊？」、「會高潮嗎？」、「可以在飯店裡面......嗎」、「腋下黑毛好騷」等等不堪言語，雖然第一時間看到的是負責管理粉絲專頁的經紀人，但得知後小薰也忍不住怒罵「上次還有露下體的，到底是多變態，這些人」。

由於大多數演藝圈工作機會在雙北，大多藝人會選擇在雙北定居，不過小薰透露陪伴家人對她來說很重要，所以從業以來她都是從桃園通勤到台北工作，母親肺癌第四期離世後她陸續拿下金穗獎跟金鐘獎，「拿金鐘獎的時候，有拿獎座到媽媽墳前報喜，在墳前吃吃飯、喝一點點酒。」