異位性皮膚炎為常見的皮膚疾病，桃園一對姐妹長期以來忍受全身搔癢之苦，尤其近來炎炎夏日更是嚴重，皮膚搔癢抓傷受損結痂，影響睡眠與生活品質。近來她們採用生物製劑治療，皮膚狀況明顯改善，即便在炎熱夏天，也能穿著短袖短褲出門玩。

「異位性皮膚炎主要特徵是持續皮膚搔癢，睡眠時會無意識抓癢！」衛福部桃園醫院小兒科醫師詹金淦表示，異位性皮膚炎會導致患者皮膚外觀受損，並對患者的心理健康造成負面影響，這2位小姐妹長期以來一直忍受著全身皮膚的嚴重搔癢，尤其在炎熱的夏天，她們不敢穿著短袖和短褲，皮膚搔癢抓傷受損嚴重，許多皮膚及關節處皆受傷有嚴重結痂增生，進一步影響她們的生活品質。

詹金淦指出，異位性皮膚炎對患者的生活品質會產生極大影響，不僅身體上的不適，還可能造成心理上的困擾和自卑感。經過與家屬深入討論後，決定採用生物製劑治療，希望能改善她們的症狀，提升學習力及睡眠品質。

衛福部桃園醫院個管師江欣怡提醒，生物製劑治療需要搭配乳液使用以及環境清潔，例如保持室內濕度在50至60％範圍內，定期清洗和更換寢具，避免食用可能引起過敏的食物，例如花生、蛋或蝦等，可以更好提升治療效果，幫助患者恢復健康。

經過一段時間治療，這2位姐妹的皮膚狀況有了明顯改善，搔癢情況減輕，抓傷和結痂明顯減少。如今，即使在炎熱的夏天，她們也可勇敢穿著短褲和短袖出門遊玩，重拾對生活的信心。