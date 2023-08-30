預置兵力抵達後，帶隊幹部即刻就救災任務實施任務提示及安全命令下達。（第四作戰區提供／林雅惠高雄傳真）

國軍第四作戰區因應蘇拉強颱對南部地區威脅逐漸增強，因此配合高雄市及屏東縣政府，同步提升為災害應變中心一級開設，並派遣聯絡官進駐各縣市政府及鄉鎮區公所，及時掌握地方災情狀況與資訊，隨時依令投入災害防救任務。

高雄市政府因應颱風可能造成的強大威脅，對高雄山區居民預防性撤離，截至今天共撤離那瑪夏、桃源、茂林區及六龜、甲仙區等洗腎、孕婦人數共56人，另陪同洗腎病患之家屬1人，共計撤離57人。

第四作戰區表示，現階段依地方政府申請及防救災任務需要，積極整合南部地區三軍各部隊，並納編南區後備指揮部、海軍陸戰隊、水下作業大隊及通資電軍等單位，持續派遣聯絡官、情蒐官及救災兵力，共計221員，抵達高雄市桃源、甲仙、六龜、那瑪夏、茂林區及屏東縣林邊、佳冬、東港等地區，協助執行預防性撤離（勸離）、沙包堆置、物資搬運等災害應援任務。

第四作戰區強調，將持續關注颱風動態，做好萬全因應準備，並密切與地方政府保持聯繫，確維地方民眾生命財產安全。