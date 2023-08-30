民國56年李遠哲於哈佛大學赫斯巴赫實驗室(The Laboratory of Herschbach)期間，親自負責繪圖設計並偕同研究團隊開發組裝的「交叉分子束儀器」第1件原型，目前由位於高雄市的國立科學工藝博物館(科工館)所典藏。112年6月被正式指定為中華民國國寶，是國內第1件被指定為國寶的科技文物，科工館為了用科普的方式推介這件國寶文物給民眾，在29日推出「諾貝爾化學獎得主 ：李遠哲與他的─HOPE」特展，現場也邀請了中央研究院前院長、李遠哲院士親臨揭幕，還有科學界、文化、教育各級長官、民意代表等一起共同見證科技博物館界的大事。

中央研究院前院長、李遠哲院士親臨揭幕，還有科學界、文化、教育各級長官、民意代表等一起共同見證科技博物館界的大事。（圖片來源：國立科學工藝博物館）

教育部長潘文忠出席特展開展現場，提到「交叉分子束儀器」通過了國寶審定，反映它的科學成就以及獨一無二的不可替代性，同時，肯定科工館規劃本次特展，展區也提供民眾體驗科學活動，期能促進全民重視基礎科學研究，提升全民科學素養。

李遠哲也在致詞時分享製作「HOPE」的秘辛，話說當時全世界實驗室都在想辦法觀測分子運作，而自己在學校擔任博士後研究員，發現大家方向都錯了，加上當時老師都不在身邊，自己就趁機利用學校資源，盡情去設計開發儀器，整個過程很艱辛，要精通化學、物理等各方面知識，還要設計草圖並與機械工廠合作，最後耗時10個月才將「HOPE」產出。

潘文忠提到「交叉分子束儀器」通過了國寶審定，反映它的科學成就以及獨一無二的不可替代性。（圖片來源：國立科學工藝博物館）

這件「交叉分子束儀器」是民國56年李遠哲於哈佛大學赫斯巴赫實驗室(The Laboratory of Herschbach)期間，親自負責繪圖設計並偕同研究團隊開發組裝的，後來因應研究的需求，又陸續製作了幾件分屬於不同研究單位。民國89年科工館籌備「諾貝爾獎」百年特展時，得力於時任中研院院長的李院士的協助，才得以輾轉商購來館，也感謝時任科工館已故謝義勇前館長對於這項物件的精準目光，這20年來，「交叉分子束儀器」矗立在科工館「科學桂冠」常設廳裡傳遞科基礎學科的原理，未曾間斷，直到民國111年，時任館長陳訓祥前館長及館內典藏單位同仁的努力之下，成為國寶的因緣具足，終於促成本案。

李遠哲致詞時分享製作「HOPE」的秘辛。（圖片來源：國立科學工藝博物館）

諾貝爾化學獎得主 ：李遠哲與他的─HOPE。（圖片來源：國立科學工藝博物館）

根據文化部《文化資產保存法》，國寶之指定是嚴謹認定國內各單位保管之具有文化意義之藝術性與科學性作品、生活及儀禮器物及圖書文獻，選擇對人類社會價值較高且具意義者，審查指定並辦理公告。目前3百餘件的國寶大多典藏於國內的國立故宮博物院、中研院史語所、史博館、史前館、臺博館、國家圖書館等13個機構，大部份都是歷史類與藝術類的機構，身為科技類博物館的科工館這件「交叉分子束儀器」，屬於生活儀禮器物類之教育、科研用品，依公告順序則被歸列為國內第373件國寶，同時也是國內第1件科技文物國寶。