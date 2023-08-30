高雄市鳳山五甲麥當勞附近前天（28日）晚間發生情殺案，一對越南籍情侶在錦田路某旅社門前起口角，阮姓男子疑似情緒失控，持刀朝女子亂砍，女子血流不止倒臥血泊，

鳳山警方當晚9時16分許獲報立即抵達現場，女子傷重立即送醫，延至凌晨時不治，阮男則當場逃逸中，警方正全力調閱監視器緝凶。

據了解，一對越南籍情侶前往鳳山錦田路某旅店要入住，不料雙方發生爭執，男子疑似情緒失控持刀朝女友身上亂砍，完事後立即徒步逃離現場，女子則身上血流不止，倒臥血泊中。

鳳山分局警方獲報到場，立即將女子送醫救治，越南籍女子為阮姓女子，年約20幾歲，傷勢多在胸口位置，但延至凌晨時仍因傷重不治，警方也調閱周邊監視器，判斷凶手正從五甲以南往小港方向逃逸。

據悉，阮男子犯案後逃到鳳山溪躲藏，警方昨天沿線查緝但並無所獲，今天持續搜索，下午順利找到阮男並當場逮捕，已將他帶回分局釐清案情。