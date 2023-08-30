中小學今天開學，但許多學校仍請不到代理教師。教育部長潘文忠今天表示，去年及今年全國中小學均開出超過5000個以上的正式教師職缺，許多代理教師因此可以成為正式教師；至於許多學校還招不到代理教師，可以透過正式教師鐘點的方式來達成教學正常化。

教育部今天舉行部務會報，對於近日許多中小學找不到代理教師問題，潘文忠會前接受媒體採訪時表示，因為少子化因素，許多學校保留正式教師員額，甚至達20％以上，導致很多代理教師無法成為正式教師。

潘文忠出，中小學要確保教學品質，正式教師員額不宜過度保留，教育部已要求各縣市逐年回歸到員額基準，代理教師比例要慢慢降到8％以下，也因此，去年及今年全國中小學開出的正式教師職缺均超過5000人，這一批生力軍進入學校後，有助於教師的新陳代謝，也讓很多代理教師成為正式教師。

對於許多中小學開學了仍找不到代理教師，潘文忠說，已請國教署了解狀況，有些縣市則由正式教師超鐘點的方式，達成教學正常化。