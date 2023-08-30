嘉義市政府在大門口擺豐富祭品中元普渡拜「好兄弟」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府中元普渡，教育處體健科祈願文吸睛。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

今天是農曆7月15日中元節，嘉義市政府在大門口擺豐富祭品普渡拜「好兄弟」，市長黃敏惠、南區國稅局嘉義市分局長黃昭月主祭，各局處官員也拈香拜拜祈求順利平安，教育處祈求「降伏陳情」、「上班不卡陰」、「順利脫單」，格外吸睛。

市府及國稅局各單位準備了水果、零食、泡麵等豐盛祭品，綠色乖乖還是祭拜「好兄弟」最夯的供品，各單位在綠色乖乖寫上與自身業務相關的有趣祈福標語，包括「業務乖乖都順行」、「個案乖乖，煩惱退開 ＋1平安 抵嘉心安」，趣味創意洋溢。

嘉義市政府中元普渡，教育處體健科祈願文搶眼。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府中元普渡，教育處特教科祈願文。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

市府教育處體育保健科祈求「降伏難纏的陳情」、「退散職場拍咪呀」、「上班不要卡到陰，下班順利免收驚」、「工程不拖拉」，還有學輔科祈求「朝九晚五，順利脫單」，令人莞爾。

嘉市府表示，為落實聯合國永續發展指標SDGs目標，各單位準備的祭品都盡量選擇裸賣的水果或以鋁箔包、寶特瓶、紙盒等可回收的包裝為主，也有員工自備食物袋、保鮮盒、環保袋等分裝。

市長黃敏惠表示，今天是中元節，市府及國稅局全體同仁懷抱著虔誠的心，準備豐盛祭品，祈求國泰民安，市政推動順利，國泰民安、風調雨順，各項業務及建設推動順利，員工及市民朋友身體健康、平安順心。