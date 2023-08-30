台中市工廠改善計畫已於今年3月20日截止，共受理7,908件，為全國之最！目前核定案件數已破千件，為協助台中轄內已取得工廠改善計畫核定的既有低污染未登記工廠，加速完成工廠改善事項，市府今年6月17日公告「台中市政府經濟發展局辦理既有低污染未登記工廠改善貸款利息補貼作業要點」，只要符合資格的業者，即日起至今年11月30日止(或至今年度經費用完時截止受理)，可向市府經發局申請利息補貼，歡迎工廠業者善用政府資源踴躍申辦。

工廠改善貸款利息補貼相關申請流程。(圖/台中市政府經濟發展局提供)

經發局說明，這次補助對象資格條件為依法辦理公司登記或商業登記的事業體，工廠設於台中市，且已取得市府核發的未登記工廠改善計畫核定函，因改善消防設備、環保設施及排水設施等資本支出需求，向金融機構以「工廠改善準備金」名義申請代款利息，即可申請24個月的利息補貼，最高可獲得補貼金額10萬元。

工廠改善貸款利息補貼開放。(圖/台中市政府經濟發展局提供)

經發局表示，未登記工廠取得工廠改善計畫核定後，2年內需進行消防、環保、水土保持相關設施、工廠改善廢（污）水相關處理與排放機制等改善，始申請特定工廠登記。考量部分工廠業者需要百萬以上的資金需求執行工廠改善，尤其在升息趨勢下，市府推出的工廠改善計畫貸款利息費用補貼可協助資金緊缺業者進行相關改善。

經發局補充，為提供廠商申請便利性，此次受理申請的收件、審件、撥款等程序，統一由台中市政府特定工廠登記單一窗口協助辦理(408台中市南屯區精科東路17號)，申請人可於受理其間至經發局官網( https://www.economic.taichung.gov.tw/2433508/post )下載申請表；另特定工廠登記單一窗口也提供多元輔導措施，包括現場一對一申請諮詢、電話諮詢專線(04-23696008)，請業者把握機會申辦。

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