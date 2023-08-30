Eric Duan創作的《山道猴子的一生》短片爆紅，上、下兩集累計觀看次數已突破1200萬，有粉絲在IG幫故事角色建立帳號，其中山道女神「@nanshe_______88」的追隨者高達5.2萬，然而，有一名自稱是帳號經營者的網友昨（29）日自爆，已經將該IG帳號售出，金額足夠讓他繳完大學4年的學費，消息曝光後，引來眾人撻伐「吃相難看」。

原PO在論壇《Dcard》發文自稱是山道女神「@nanshe_______88」的IG帳號經營者，並貼出登入畫面為證，劈頭就和眾人道歉，表示原本不打算賣掉帳號，後來買方開出的價格和他想像中的數字有極大落差，「足以我繳完4年大學學費還有剩」，原PO說，考量到能減輕家裡經濟負擔，以及山道猴子熱潮的下降速度，決定售出帳號。

原PO強調，他事前已有了解買方收購帳號的營運方式，不是詐騙、博彩類型，「決定要把nanshe的身份放下，不讓自己後悔」，同時，他也透露很喜歡藉由該角色的身分和網友互動，每個人傳來的訊息都會認真回覆，從起床回到睡覺，也因此知道很多趣事。文末，原PO說他已新開了另個IG帳號，「如果你不厭棄的話，可以去追蹤我」。

這則貼文曝光後，大多數網友都不買單，留言痛批，「蹭別人賺錢，賺完了還想開另一個繼續賺嗎」、「大家不是喜歡看你的文筆，是喜歡看山道猴子的女主，你有認清現實嗎」、「追你下一個帳號，是要繼續讓你賺下一桶金逆？」、「超級失望，這不就是變相盈利嗎？然後你的限時一直強調不會賣」、「創第二個帳號還邀請大家追蹤 ，吃像太難看，誰知道你會不會再賣掉」。

事實上，《山道猴子的一生》原創作者Eric duan曾發文指出，自己僅有經營YouTube頻道，IG、FB、Twitter或其他社群平台，若有任何關於山道猴子的角色，皆為粉絲或路人自行建置，「我沒有介入也沒有提供任何圖片素材，如果有二創也是他們做的」。

另外，為了保護自己的創作，Eric duan已於8月22、23日以「山道猴子」、「山道猴子的一生」等商標圖樣註冊了12項商標，商品類別涵蓋汽機車、服飾、鞋子、皮夾、文具、玩具、貼紙等。臉書粉專《免費商標查詢》指出，從申請範圍來看，申請人可能想要開發商品服務，或是和廠商聯名推出周邊產品，提醒若有人未來想要引用「山道猴子的一生」相關創作，應該取得原創授權，避免觸犯法律問題。