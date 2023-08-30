下營區農會自創以「A贏」（諧音：會贏）建立品牌，註冊下營文旦專屬產地標章。（張毓翎攝）

立委賴惠員（中）說，她向農業部爭取明年在下營舉辦全國性的文旦評鑑比賽。（張毓翎攝）

台南市下營區緊鄰麻豆區，同為曾文溪流域，土質與水源和麻豆相似，所栽種的文旦也是美味可口，下營區農會自創以「A贏」（諧音：會贏）建立品牌，註冊下營文旦專屬產地標章，今年收購農民文旦近10萬台斤，推出「A贏文旦」禮盒，推廣當地的優質文旦。

下營柚農從民國80年代開始種植文旦，透過農會輔導，聘請台南區農業改良場專家及嘉義大學教授輔導，已在下營成立7班文旦柚產銷班，班員數共394人，目前文旦園合計約140公頃，產量及品質逐年上升。

下營區農會理事長曾丁祥說，農會積極輔導柚農加入產銷履歷驗證及農產品生產追溯QR code，並推廣政府安全用藥及友善栽培政策，補助農機及有機肥料，為廣大消費大眾重重把關。

下營區農會總幹事陳乃源信心滿滿地說，下營文旦的口感、風味絕對不輸麻豆文旦，台南市政府辦理的文旦評鑑比賽，2015年、2018年皆由下營柚農奪得「文旦王」特等獎榮譽，也證明下營文旦品質足以媲美麻豆文旦。

下營區農會今天舉辦行銷活動，立委賴惠員、市議員陳秋宏、吳通龍等人到場一起推廣；賴惠員說，她向農業部爭取明年在下營舉辦全國性的文旦評鑑比賽，讓在地柚農可以跟其他縣市的柚農有更多交流機會。