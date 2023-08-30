針對以色列和利比亞兩國外交部長上周在義大利見面引發的風波，以色列官方周二（29日）發布聲明，開展一切秘密外交活動以及發布相關消息，都必須得到總理尼坦雅胡批准。

以色列與包括利比亞在內的大多數阿拉伯國家沒有建立外交關係。經美國政府2020年以《亞伯拉罕協議》（Abraham accords）斡旋，阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹、摩洛哥相繼宣布與以色列實現關係正常化。此前，僅有埃及、約旦2個阿拉伯國家與以色列建交。

以色列外交部周日（27日）聲稱，以、利2國外長上周在義大利首都羅馬出席由義外長主持的一場會議期間首次「會晤」。以色列外長柯恩（Eli Cohen）說，他與利比亞外長曼古希（Najla Mangoush）談到「雙邊關係可能存在的極大潛力」。

不過，以色列外交部上述說法遭利方反駁。利比亞外交部隨後發表聲明，說曼古希拒絕與以方任何代表會面，以方所謂「會晤」只是一次「沒有準備、碰巧的相遇」，不涉及「任何討論、約定或磋商」，以方卻試圖把這一事件稱作「會晤或對話」。

利比亞外交部重申「完全並堅決反對」利比亞與以色列實現關係正常化，強調曼古希「以明確且毫不含糊的方式」重申利方關於巴勒斯坦問題的立場。

兩國外長「會晤」消息傳出後，在拒絕承認以色列的利比亞國內引發抗議，曼古希先遭停職、後被解職。不過，《以色列時報》援引分析人士的話報導，兩國外長不可能在未通知各自總理的情況下，進行這次前所未有的見面。

《美聯社》援引一名利比亞外交部官員消息報導，曼古希已經前往土耳其。