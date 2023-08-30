侯友宜拋長照重大政見 喊話：80歲以上免巴氏量表 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜日前提出「80歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」政策後，獲得極大迴響，不少家屬向他反映這確實是他們最迫切的需要，他今天加碼提出政見，進一步主張「70至79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔。

侯友宜指出，北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰先前在國民黨立委吳怡玎舉辦的公聽會上，提到一個案例，讓他感觸良多。一位老奶奶80幾歲患重症肺炎，進加護病房插管，家屬央求醫師協助申請巴氏量表，但巴氏量表規定急性病需要「觀察六個月後」才能申請。

侯友宜說，這六個月到底要哪一位家屬離開工作崗位、回家照顧？成了家庭成員間縈繞心頭的困擾，聽了真的不忍又難過。

因此他提出，除了80歲以上長者取消巴氏量表，現在更進一步要讓「70至79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，讓真正有需要的長者得到應有的照顧，同時讓社會正視看護移工人數不足及長照產業面對的問題，希望促進長者健康的同時也能釋放家庭勞動力。