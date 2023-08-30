台北市長蔣萬安近日赴大陸出席雙城論壇，國安會祕書長顧立雄提到，蔣萬安曾要中共懸崖勒馬，「不要再有下一次軍演」，希望蔣在中國交流時，能清楚向對方反映這些台灣人民的心聲。此外，面對中共威脅，他也認為，台灣在不對稱戰力的軍事投資還有努力空間。

台北上海城市論壇29日至31日在上海舉行，這是該論壇在疫後首度恢復實體開辦，蔣萬安28日飛抵上海與大陸方面進行交流。

顧立雄接受《鏡週刊》專訪指出，去年中共大動作軍演報復裴洛西訪台時，蔣萬安曾表達「區域和平不容許遭任何一方破壞與改變」「中共應該懸崖勒馬，不要再有下一次軍演」，他很希望蔣萬安到中國大陸交流的同時，也能夠把這些代表台灣人民心聲的言論，來向中國大陸清楚反應。

為因應中共的威脅，蔡英文總統去年也宣布將義務役恢復為1年，顧立雄表示，本來預期會有反彈卻獲得支持，所以大家應該有信心，若中國大陸真的不理性到採取軍事侵略行動，「我想，台灣人民應該會站起來」。

近年台灣的國防預算屢創新高，引發國人關注，他說，國防預算增加，是借鑒烏克蘭戰役後更能看出，台灣在不對稱戰力的軍事投資還有努力空間。軍事力量的提升是嚇阻中共冒進的方法，這也就是政府講到快變成八股的「備戰才能避戰」。

顧立雄表示，中共的國防預算每年一直增加，若台灣沒展現自己的決心與意志，反而易招致中方冒進、判斷錯誤。況且包括日本政府和菲律賓等鄰國的軍事預算也在提升，台灣要做應該做的事，讓中共的判斷變得更小心。