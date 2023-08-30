法務部

國安局常務副局長陳進廣中將9月1日退休，遺缺將由台灣高檢署主任檢察官徐錫祥接任，這是國安局首度向檢察體系「借將」，而徐也成為史上首位轉任國安體系的檢察官，據悉，徐出任原因，主要是他曾任與國安業務有關的海巡署政風處長、金門地檢署檢察長，且有豐富查賄、辦案歷練，因此蔡政府要借重他的能力，負責協助統合檢調機關偵處、防堵中共境外勢力滲透2024總統、立委選舉。

徐錫祥原本是台中高分檢主任檢察官，預定8月30日由調任台高檢主任，負責督導二審國安偵查業務，但國安局搶先向法務部「借將」，徐將以台高檢主任檢察官，借調辦理14職等的國安局副局長業務。

徐錫祥將督導國安局第三處，負責國內情報工作，統籌國內治安業務。據了解，國安局是於上月間向法務部徵詢徐錫祥資歷背景，法務部長蔡清祥向國安局表示徐錫祥是檢方優異人才，並提供徐錫祥在檢察體系的過往表現的資料，供國安局參考。

司法官訓練所第31期結業的徐錫祥，是國立中興大學法律研究所碩士畢業，他擔任司法官前，當過八德國小、東湖國小教師，下班後至前國立中興大學夜間部法律系進修，曾擔任律師，歷任台中地檢署檢察官、金門、彰化、台中地檢署主任檢察官、海巡政風處處長、擔任過金門、新竹、彰化、新北4個地檢署檢察長、台中高分檢主任、目前是台高檢主任檢察官。

徐錫祥被部屬稱為「辦案型檢察長」，不論是緝毒、經濟犯罪、重大暴力 犯罪、智慧財產、國土環保、貪瀆、婦幼保護、金融犯罪、選舉查察等均績效良好。他擔任彰檢檢察長期間選舉查察全國第2名，排怨績效全國第5名。

徐錫祥2019年擔任新竹地檢署檢察長時，參加檢察官婚宴，席間接獲檢舉指竹北市代會主席選舉涉及賄選及暴力恐嚇，他席間指揮偵辦，在場多位檢察官研擬搜索策略，只花2天就查明全案。

另徐錫祥借調海巡署政風處長時，偵辦及防堵詐領檢舉獎金惡習，追回獎金1000餘萬元；嚴辦放行客輪超載的海巡人員，並嚴格伙食費稽核及雷達站人員，遏止洩密及貪瀆情事發生等等。

對此，法務部長蔡清祥表示，徐在檢察體系表現良好，從犯罪偵查、廉政、國家安全等面向綜合來看，徐錫祥涉略廣且優異，新職適才適所。

法界人士說，徐錫祥是以檢察官身分借調接任國安局副局長，其本職仍是台高檢主任檢察官，日後仍可歸建檢察體系，不至於像過去海巡署成立時，檢察長游乾賜接任政務副署長，之後無法回任檢察官的窘境。