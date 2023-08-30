高端昨（29）日獲選為世界衛生組織（WHO）COVID-19技術近用聯盟（C-TAP）、藥品專利聯盟（MPP）技轉授權的首家新冠疫苗製造商，消息曝光後引發熱議，高端今日股票漲停鎖在69.4元。不過胸腔科醫師蘇一峰指出，高端公司根本是低價授權給WHO博取關注，「沒有廠商會願意低價把自己的金雞母智慧財產權技轉出去啊！」。

蘇一峰在個人臉書發文表示，高端公司沒有完成臨床試驗，此時決定把疫苗技術低價授權技轉給WHO，就是賭會有很多人關注，但背後根本原因，「其實是因為，沒有廠商會願意低價把自己的金雞母智慧財產權技轉出去啊！」，反觀BNT、莫德納等新冠疫苗廠牌絕不會進行低價技轉，認為高端的動作是「不管如何先放新聞炒一波 」。

蘇一峰說明，WHO技轉平台的主要目的，是要提供給買不起疫苗的低收入國家使用，「也就是說WHO幫你決定，以後賣給低收入國家，這樣真的值得慶祝嗎？研發經費回收了嗎？」，蘇一峰強調，高端應該跟著BNT、莫德納的做法，砸錢做三期試驗，獨攬專利權，這樣才真的會變成台灣難波萬，「研發國產疫苗就是要賺錢，為台灣增加工作機會和GDP啊…」，蘇一峰感嘆，就算拿10億美元給BNT，對方都不一定願意技轉，「結果我們是10萬美金技轉出去…還大肆慶祝」。

對此，許多網友紛紛回應，「炒股啦，騙不懂的」、「像腸病毒疫苗那支就好好完成臨床試驗，大家也都沒意見，不曉得為什麼新冠疫苗就一定非常堅持要取巧」、「說真的，不得不佩服這種手法，抬了股價，又激勵了死忠」、「股票又漲了，唉」。