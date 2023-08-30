美國商務部長雷蒙多近日正在中國大陸訪問，她說，部分在華美企告訴她，中國正變得越來越不具有可投資性，且風險增加。中國外交部發言人汪文斌今天（8月30日）在例行記者會上回應，中方希望美方將不尋求和中方脫鉤等表態落到實處，為兩國經貿關係健康發展創造良好環境。

汪文斌表示，美國商務部長雷蒙多訪華，在有關的會談、會見當中，中方就中美關係和中美經貿關係等問題表明瞭立場。

汪文斌介紹，昨天李強總理會見了雷蒙多部長，李強總理在會見當中指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，把經貿問題泛政治化、泛安全化，不僅嚴重影響兩國關係與互信，也損害兩國企業和人民的利益，將給全球經濟帶來災難性影響。中國是最大的發展中國家，美國是最大的發達國家，雙方應加強互利合作，減少摩擦對抗，共同推動世界經濟復甦，應對全球性挑戰。

中方願同美方加強經貿領域對話合作，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方同中方相向而行。中國積極推動高水平對外開放，努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，進一步放寬市場准入，落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，對外開放的大門只會越開越大。

汪文斌表示，李強總理還指出，相互尊重、和平共處、合作共贏是中美相處的正確之道，希望美方與中方一道努力，拿出更多務實、有益的行動，把中美關係維護好發展好。

雷蒙多部長表示，拜登政府支持中國發展經濟，改善民生，無意遏制中國發展，不尋求同中國脫鈎，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。美方也願同中方加強在人工智能氣候變化，打擊芬太尼等領域的合作。

昨天，大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰也會見了雷蒙多部長，雙方就落實中美元首巴釐島會晤重要共識及共同關心的經貿問題進行了坦誠、務實、建設性的討論。中方表達了對美方301關稅、對華出口管制、雙向投資限制等措施的關切。中美雙方同意應繼續保持溝通，支持兩國企業開展務實合作。

汪文斌還表示，中國具有社會主義市場經濟的體制優勢，超大規模市場的需求優勢，產業體系配套完整的供給優勢，大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，依然是全球重要的投資目的地之一。中國美國商會的調查結果也顯示，66％的在華美國企業將在未來兩年保持或增加對華投資。中方希望美方將不尋求和中方脫鉤等表態落到實處，為兩國經貿關係健康發展創造良好環境。