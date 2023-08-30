黃淑芬表示，中壽專注在傳統外幣保單銷售，因為外幣保單除了利潤較高，對於資產負債管理而言，具有個別重要客製，更有助於接軌。今年上半年中壽外幣傳統保單銷售達158億元，占傳統型商品將近6成，市占達15%，也從業界第四名，躍升為第一名。

中壽上半年的資產配置，維持經常性收益率的穩健，避險前經常性收益率達3.66%，較去年同期上揚19個基本點，主要受惠於第二季新台幣貶值，以及避險的彈性操作；上半年避險成本1.69%，較第一季改善。在外匯準備金餘額方面，6月底已增加至115.1億元。中壽為了厚實資本，發行了100億元的次順位債，資金募集已在7月順利到位。

開發金總經理龐德明表示，中國人壽改名為凱基人壽已獲主管機關核准。

中國人壽是台灣老八家壽險公司之一，在1963年4月開業，是由菲律賓華僑發起，1974年中國信託集團接手，在1981年更名為中國人壽，今年即是成立滿60年，同時使用中國人壽的名稱滿42年。