豐田集團周二傳出，因系統故障導致無法處理零組件訂單事宜，在日本境內的Toyota、Lexus部分產線進行停工，共12座工廠、25條生產線；而預估周三晚間將恢復運作。外媒報導，由於豐田停產狀況預估是生產指示系統故障，這些產線共占豐田全球產能1/3比重，已初步排除駭客攻擊，預估將影響一萬台汽車產量。

和泰車表示，自身系統異常狀況排除後已恢復正常生產，而國瑞汽車不受影響。

和泰集團方面，2023年年度販售目標17萬台，年增13.33%。其中，TOYOTA販售目標13萬台，年增4.8%。LEXUS販售目標3萬台，年增55.22%。HINO販售目標1萬台，年增33.5%。

受惠於國內車市需求帶動，和泰車在手訂單旺盛，隨著銷售數量攀升、轉投資獲利改善，且無防疫險理賠損失影響，法人預估，2023年營收將年增16%。毛利率及營業利益較去年顯著上升；整體營運轉虧為盈。和泰車上半年大賺2個股本，今年營運將回歸正常軌道。