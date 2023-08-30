華為最新款高階智慧手機Mate 60 Pro本周在網路商城悄悄開賣，引起了中國網民的熱議。他們認為在多年來對抗美國的制裁與拑制後，在這支新手機上看到了「華為復興」。許多人發布了螢幕截圖與影片展示此款新機快速的無線通訊性能，引發華為或許已經成功實現5G通訊的臆測。

受此激勵，十多檔中國IC設計、設備製造商和華為供應商周三股價飆漲，漲幅介於8%～20%。投資人看好華為或許能以某種方式成功設計、製造出先進手機、採用能媲美美國5G晶片的通訊技術，儘管無法取得台積電等公司先進的晶片。

雖然彭博無法證實相關消息的真實性，但中國網路上的相關報導不斷湧現，華為可能成功推出5G手機的消息在周三登上微博熱搜榜首。

根據網上流傳的拆解影片，Mate 60 Pro搭載華為晶片部門海思半導體的麒麟處理器。多家網媒報導，此款晶片採用5奈米節點技術，僅比目前最新的製程落後一個世代。彭博表示無法斷定該晶片的製造商或採用的製程。

據了解，中國晶片製造商尚無法駕馭5奈米如此先進的技術。華為在美國制裁生效之前曾拚命從台積電拉貨囤積此類晶片，目前尚不清楚Mate 60 Pro是否採用了剩下的庫存。

杭州XiYan Asset Management基金經理Shi Junbo表示，這款新手機具有非常重大的意義。雖然很明顯，華為是透過迂迴的採購與生產才能打造出此款手機，但不管它採取了什麼方式來實現目標，「華為做到了」。但他在談到龍迅半導體、寒武紀、中芯國際、佰維存儲、安克創新科技、利揚芯片等華為概念股周三全面大漲時表示，比起此款新機問世，股價處於低點可能是更重要的因素，而這種模式可能不足以給該族群帶來持久的影響。

美國商務部在2019年以國安為由將華為列入出口管制名單。目前不清楚華為如何找到方法規避美國史上最嚴格且涉及最廣泛的限制。彭博社日前曾報導，美國半導體行業協會（Semiconductor Industry Association,SIA）提出警告，稱華為正在中國各地秘密打造多個半導體製造設施，以規避美國制裁。

SIA表示，該中國科技巨頭去年開始跨足晶片生產，並從政府及其總部所在的深圳獲得約300億美元的國家資金。此外，華為已經收購至少兩家現有工廠，而另外三座工廠正在興建當中。

報導並指出，如果華為如SIA所言，以其他公司名義建造晶片製造設施，或許就能規避美國政府祭出的限制，以間接方式採購美國晶片製造設備。