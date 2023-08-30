宏達電近年來將營運重心轉向VR(虛擬實境)/AR(擴增實境)，加上智慧型手機市況低迷，宏達電針對智慧型手機採「極精兵政策」，HTC U23 pro為繼去年首款「Desire 22 Pro」後，第二代的元宇宙智慧機，在市場定位上，由「Desire」提升到「U」提升了一級，且宏達電也不浪費自家在VR/AR領域的優勢，故在智慧型手機規劃上也當然會搭上自家在元宇宙的優勢，以利在已經呈現完全商品化的智慧型手機市場中，試圖做出亮點，打造區隔化。

宏達電表示，HTC U23 pro「迷霧紅」其功能表現同樣出色，為用戶帶來全面的體驗。HTC U23 pro針對消費者全方位需求而設計，主鏡頭升級至億級畫素，整體相機功能再提升，配備大光圈、超廣角、景深鏡頭及專業手動等模式，此外，HTC U23 pro具備IP67防水防塵等級，搭載實用的3.5mm耳機孔，並擁有更高的抗刮擦性和耐衝擊性的Gorilla Glass Victus玻璃螢幕，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能。內建4600mAh大容量電池，輔以絕佳的節能效率，確保使用者擁有無後顧之憂的強大續航力，以及支援多項充電方式，包括無線充電、快速充電和反向充電等功能，並支援30W快充及隨盒附上30W快充組。HTC U23 pro「迷霧紅」搭載6.7吋OLED顯示螢幕，帶來卓越的色彩表現和細緻視覺效果，不僅如此，並採用20：9寬廣螢幕，及提供60Hz/90Hz/120Hz多種螢幕更新率選擇，確保穩定而流暢的畫面表現。

HTC U23 pro全新色系「迷霧紅」今日起陸續在HTC網路商店及全台中華電門市正式上市，指定電商平台PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、蝦皮購物、神腦生活及經銷門市亦同步販售。HTC U23 pro上市提供12GB/256GB與8GB/256GB兩種版本，建議售價為17,990元及16,990元。