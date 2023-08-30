張善政致詞完即率先離去，部分局處見狀也紛紛打包普渡品搬回辦公室，有局處桌上自此空無一物。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政今率市府團隊在市府前廣場舉行中元節普渡祭祀，呼籲同仁恪遵職守、心存善念。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政今率市府團隊在市府前廣場舉行中元節普渡祭祀，強調祭拜並非迷信，而是藉此提醒所有同仁，面對有形、無形力量都樣心存敬畏，尤其執行公務要恪遵職守，不做任何違法或不道德的事情，相信心存善念，老天會庇佑桃園越來越好。

不過普渡祭祀活動也發生插曲，張善政致詞完即率先離去，許多局處長也跟著返回市政大樓，部分局處見狀也紛紛打包普渡品搬回辦公室，讓不少熟悉普渡流程的同仁看了直搖頭，感嘆好兄弟才剛開始享用，就這樣搶走非常不利。主辦的祕書處連忙拿起麥克風呼籲至少要等半炷香才能移動，部分局處聞訊連忙將泡麵、零食、飲料放回桌上，但也有局處桌上自此空無一物。

張善政下午於市府前廣場，率市府團隊出席「桃園市政府112年中元節普渡祭祀」，他表示，今日適逢農曆7月15日中元節，市府依照民間習俗舉辦普渡祭祀活動。

張善政說，市政府身為官方單位，舉行祭拜活動絕非迷信，而是希望藉此提醒每一位同仁，在面對大自然的各種有形、無形力量時，都應心存敬畏，尤其在工作崗位上，也應恪遵職守，不做任何違法或是不道德的事情，相信只要心存善念，老天一定會庇佑大家身體健康、家庭和樂，讓桃園越來越好，強調不僅是今日因應中元節才祭拜，而是在平時每一個人都應隨時心存善念。